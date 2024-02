Une Vie, le Successeur, Les Chèvres…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Au cinéma cette semaine, on pourra découvrir les films Une Vie, le Successeur, Les Chèvres, Le Royaume des Abysses ou encore L’Empire de Bruno Dumont.

Une vie de James Hawes

Avec Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter

Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, Nicholas Winton organise des convois vers l’Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est dévoilée au monde entier en 1988.

Le Successeur de Xavier Legrand

Avec Marc-André Grondin, Yves Jacques, Anne-Elisabeth Bossé

Heureux et accompli, Ellias devient le nouveau directeur artistique d’une célèbre maison de Haute Couture française. Quand il apprend que son père, qu’il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d’une crise cardiaque, Ellias se rend au Québec pour régler la succession.

Les Chèvres ! de Fred Cavayé

Avec Dany Boon, Jérôme Commandeur, Claire Chust

Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ? Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie : défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal…

Le Royaume des abysses de Tian Xiaopeng

Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe.

L’Empire de Bruno Dumont

Avec Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin

Entre Ma Loute et La Vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des étoiles.