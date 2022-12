Une série sur le Stade Toulousain

Partager Facebook

Après le film au cinéma, le Stade Toulousain aura droit à une série sur la plateforme Paramount + .

Au printemps dernier, on découvrait « Le Stade », un film au cinéma sur l’aventure toulousaine champion de France et d’Europe en 2021. Un doublé historique pour le club et un film unique où le public a pu rentrer dans les coulisses du Stade Toulousain. Après le film, la série.

La plateforme Paramount + a annoncé qu’une série est produite sur le club du Stade Toulousain. Elle portera aussi sur cette saison historique de 2020-2021. On ne connait pas encore la date de diffusion !