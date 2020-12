Une nouvelle statut de l’artiste James Colomina à Toulouse

Partager Facebook

Le street artiste, de plus en plus renommé, a dévoilé une nouvelle statut près de la place Belfort, rue Caffarelli, à Toulouse.

James Colomina a fait parlé de lui ce weekend. Aux alentours de la place Belfort, les toulousains ont pu apercevoir une nouvelle oeuvre signé du toulousain. Assis au bord d’un toit, on reconnait la pate du street artiste dans ce personnage rouge, encapuchonné, visage dissimulé. Reconnu de plus en plus à travers le monde, James Colomina est célèbre pour ces personnages rouges posés partout dans les villes, sans autorisation, et avec un message derrière.

Depuis des années, James Colomina distille son oeuvre dans les rues toulousaines, dans des lieux incroyables. On a pu voir ces oeuvres Place Jeanne d’Arc, sur un socle sur les Ramblas, sous un Pont toulousain, sur le site AZF, au Conseil Départemental mais aussi dans les rues de Paris et d’autres grandes métropoles mondiales comme le prouve l’instagram de James Colomina : https://www.instagram.com/jamescolomina/

Son succès est de plus en plus grand, la preuve en est le vol de quatre de ses statuts dont la dernière à Paris en Septembre dernier comme le rappel France 3 Occitanie : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/quatrieme-sculpture-volee-artiste-toulousain-james-colomina-plus-plus-cote-1870742.html