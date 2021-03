Une affiche et 5 noms pour le Festival Rio Loco de Toulouse

Partager Facebook

Le Festival Rio Loco de Toulouse, prévu du 13 au 20 juin 2021, dévoile cinq noms et son affiche pour l’édition « Afrika ».

C’est dans une version originale et inédite que le festival Rio Loco se prépare à accueillir public et artistes du 13 au 20 juin dans le parc naturel de la Prairie des Filtres. Jauge repensée, circulation des publics adaptée, concerts en format assis, c’est une expérience nouvelle pendant 8 jours pour la première fois. Une édition autour des cultures et musiques d’Afrique deviennent le moteur essentiel de tous les actrices et acteurs de Rio Loco Afrika.

Reconnu au niveau national, Rio Loco est labellisé « Saison Africa2020 » par l’Institut Français, et c’est toute une scène contemporaine africaine qui sera représentée avec concerts, spectacles jeune public, Forum, expositions…

Une affiche signée JP MIKA

Choisi pour ses talentueuses créations, pour l’univers flamboyant des couleurs et pour l’énergie toute positive qui se dégage de son travail, l’artiste JP Mika de République démocratique du Congo représentera l’édition 2021 de Rio Loco avec son œuvre intitulée « Magnifique ». C’est une Afrique moderne, dynamique et joyeuse qui se révèle dans cette œuvre et invite à un nouvel élan.

Cinq premiers noms

Enfin pour accompagner cet univers visuel et lancer le compte à rebours vers le dévoilement du programme complet de ce Rio Loco Afrika, découvrez les 5 premiers noms.

Au programme : la chanteuse, auteure et comédienne, l’artiste malienne à l’immense talent, FATOUMATA DIAWARA ; le chanteur, auteur-compositeur, l’artiste camerounais nominé aux Victoires du Jazz 2020, BLICK BASSY ; les voix puissantes d’Afrique de l’Ouest avec le « super-groupe » féminin panafricain LES AMAZONES D’AFRIQUE ; le pianiste, compositeur et chanteur congolais RAY LEMA, jazzman généreux et musicien-voyageur et enfin l’artiste d’origine camerounaise, JAMES BKS, prodige de la scène afro-urbaine actuelle.