L’Afrique s’invite à la Cité de l’espace de Toulouse

Avec Saison Africa 2000 à Toulouse, l’Afrique s’invite à la Cité de l’espace avec une programmation inédite autour de l’espace et du futur.

En ce premier semestre, la saison AFRICA 2020 (reportée en 2021) se déploie dans toute la France avec plus de 200 évènements inédits en métropole et dans les territoires ultramarins. Conçue comme une invitation à regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain, elle fait la part belle aux sciences, à l’innovation et aux technologies.

La saison AFRICA fait escale à la Cité de l’espace avec une programmation inédite autour de l’espace et du futur : résidence d’artiste, exposition, rencontres, table-ronde, projection du film Black Panther… Ces temps forts, soutenus par Toulouse Métropole, auront pour ambition de parler de la place de l’Afrique dans le monde et notamment son implication dans le futur de l’exploration spatiale.

Le jeudi 11 mars à 18h30, la Cité de l’espace et le CNES organisent une table-ronde en ligne sur le thème de l’aventure spatiale en Afrique. Cette rencontre permettra de s’interroger sur les bénéfices des technologies spatiales pour le développement actuel et futur de l’Afrique mais aussi sur l’implication du continent dans les projets spatiaux mondiaux.

Journée africaine en juin prochain

Le samedi 26 juin 2021, en partenariat avec le Festival AFRICLAP, la Cité de l’espace fait la part belle au continent africain avec une journée entièrement consacrée à l’Afro Futurisme.

Dès 14h, le public pourra assister à une performance DJ de l’artiste malien Madani Toure alias Chanana. Grâce à une installation scénographique, des mixes musicaux et des vidéo projections, il invitera le public à s’évader dans un voyage musical et graphique au cœur de la vie quotidienne africaine.

A 16h, la Cité de l’espace accueille Sénamé Koffi Agbodjinou pour une conférence. Architecte, anthropologue, commissaire d’exposition et fondateur de L’Africaine d’architecture, il est promoteur de la pensée néovernaculaire qu’il décline en tant qu’innovateur, designer, entrepreneur aux différentes échelles du produit, du bâtiment et de la ville.

A 18h, le public est invité à la projection du film Black Panther (2018) de Ryan Coogler, adapté du personnage de Marvel Comics T’Challa alias la Panthère noire. La séance sera suivie, à 20h15, par un échange autour du film avec Sekou Ouedroago et Sename Koffi.

Entrée gratuite sur inscription : lien de réservation à venir sur https://www.cite-espace.com/evenements/evenement-afro-futurisme-et-projection-de-black-panther/

RÉSIDENCE DE L’ASTROPHYSICIENNE ET ARTISTE PLASTICIENNE CAROLINE GUEYE

Du 5 au 26 juin 2021, la Cité de l’espace accueille l’astrophysicienne et artiste plasticienne franco-togolo-sénégalaise, Caroline Gueye pour une résidence sur le thème de l’espace et du futur en partenariat avec la Résidence 1+2.

Cette jeune artiste, née au Sénégal et diplômée en astrophysique, baigne dans un environnement artistique depuis son plus jeune âge. C’est au côté de son grand-père, considéré comme le Picasso africain et auteur du drapeau du Togo, qu’elle fait ses premiers pas dans le monde de l’art. Aujourd’hui, Caroline Gueye fusionne ses deux passions en inscrivant la physique au cœur de son processus créatif. Grâce à des œuvres originales, à grande échelle, elle invite le spectateur à s’interroger sur la façon dont la physique influence nos vies quotidiennes en le plaçant au cœur même des œuvres.

Plus d’infos : https://www.cite-espace.com/evenements/la-cite-de-lespace-participe-a-la-saison-africa-2020/