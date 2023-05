Un toulousain dans Nouvelle Ecole saison 2 sur Netflix

Partager Facebook

Netflix a annoncé les rappeurs de son émission Nouvelle Ecole saison 2. Un toulousain affrontera le jury composé de Niska, Shay et SCH : WarEnd.

Le 17 mai prochain, la plateforme lance la saison de 2 de Nouvelle Ecole pour dénicher les futurs artistes de demain. Ce concours permet à des rappeurs de s’affronter face à un jury. Dans le line up des nouveaux artistes, un toulousain WarEnd sera de la partie.

Vainqueur du Buzzbooster Occitanie, lauréat des Inouïs Printemps de Bourges Occitanie, premières parties d’artistes comme Bigflo & Oli, Oboy et Josman, le rappeur toulousain gravit au fur et à mesure les échelons dans sa carrière. Il sera donc dans Nouvelle Ecole saison 2 face à Niska, Shay et SCH.

Pour en savoir plus sur WarEnd : https://www.toulouseblog.fr/interview-warend-prend-son-envol/

Rendez-vous sur Netflix le 17 mai prochain.