Des regrets pour le Toulouse Olympique 

Après une pause de 3 semaines mais toujours avec un effectif chamboulé par des indisponibilités, le TO retrouve le Championship avec une défaite à Swinton sur le score de 19 à 12.

Un premier acte qui se veut peu animé sur les premières minutes où les deux formations terminent leurs chaines sans se montrer dangereux. Le TO domine avec la possession mais commet trop d’erreurs, en témoigne le carton jaune de Sitaleki AKAUOLA qui est directement sanctionné par un essai de Swinton à la 20e minute. La discipline Olympienne continue de faire défaut, les Lions obtiennent une pénalité qui leur permet de creuser l’écart 8-0. Dans les 5 dernières minutes de cette première période, les Bleus & Blancs auront des occasions mais manqueront de justesse dans la dernière passe. Score à la pause, 8-0 pour les hôtes.

Dès le retour des vestiaires, les Anglais assomment les Français avec un essai à la 47e de BROGAN, cela porte la marque à 14-0. Les hommes de Sylvain HOULES accumulent les fautes, avec un nouveau carton jaune pour Sitaleki AKAUOLA, et Swinton en profite pour passer deux pénalités en 5 minutes, 18-0 à la 55e. Un drop de GIBSON viendra tuer tout espoir de remontée, malgré un sursaut d’orgueil en fin de match où AKAUOLA et PEYROUX marquent dans les 10 dernières minutes de jeu que SHORROCKS transformera. Score final 19-12.

Trop approximatifs en défense et pas assez tranchants en attaque, le TO laisse filer des points et donne l’opportunité à ses concurrents de recoller au classement.

Néanmoins les Toulousains devront vite effacer cette désillusion avec un déplacement dans 7 jours sur la pelouse du finaliste de l’an dernier, les Batley Bulldogs. Coup d’envoi 19h heure française.