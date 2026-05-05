Un Don Quichotte 2.0 : Marie-Claude Pietragalla réinvente le mythe au Casino Barrière de Toulouse !

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Avis aux amateurs de danse, d’innovation et de grands récits épiques ! Le mercredi 20 mai 2026 à 20h30, la scène du Casino Théâtre Barrière de Toulouse s’apprête à accueillir une œuvre vertigineuse. Avec sa nouvelle création dévoilée en 2025, la légendaire chorégraphe et danseuse Marie-Claude Pietragalla s’empare du mythe de Don Quichotte pour nous livrer un spectacle magistral, résolument ancré dans notre époque.

Oubliez les moulins à vent traditionnels et préparez-vous à un choc visuel et émotionnel inédit !

Une épopée tragi-comique propulsée dans la dystopie

Comment faire résonner la folie douce de l’Ingénieux Hidalgo de la Manche au XXIe siècle ? C’est le défi fou relevé par cette création hors norme. Dans cette version moderne, Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho Panza ne chevauchent plus dans l’Espagne du Siècle d’or, mais se retrouvent propulsés dans un monde dystopique et hyper connecté.

À travers une épopée tragi-comique d’une grande intensité, nos deux héros (anti-héros ?) se confrontent de plein fouet aux grands thèmes et aux dérives de notre siècle : l’omniprésence des écrans, la perte de repères, la quête d’idéal dans une société aseptisée… Sous la houlette de Pietragalla, la danse devient un langage puissant pour interroger notre humanité face aux machines.

Quand la chorégraphie rencontre l’Intelligence Artificielle

L’une des grandes forces de ce spectacle réside dans sa scénographie révolutionnaire. Pour donner vie à cet univers futuriste, la mise en scène s’appuie de manière novatrice sur l’emploi de l’Intelligence Artificielle visuelle et graphique.

Cette technologie de pointe ne se contente pas d’habiller le plateau : elle interagit avec les mouvements des danseurs, créant des paysages mouvants, des illusions d’optique et des chimères numériques vertigineuses. Le spectateur est ainsi entraîné dans un monde hybride, une frontière poreuse où le rêve absolu de Don Quichotte se mélange indéfiniment à la froide réalité technologique. Une véritable claque visuelle !

Informations Pratiques & Réservations

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel au croisement de la littérature classique, de la danse contemporaine et des arts numériques.

Date : Mercredi 20 mai 2026

Heure : 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière (Île du Ramier, 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse)

Tarifs : De 43,00 € à 63,00 € (selon catégorie de placement)