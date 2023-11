Un nouveau spectacle géant de La Machine en 2024 dans les rues de Toulouse

Partager Facebook

La Ville de Toulouse accueillera du 25 au 27 octobre 2024 le nouveau spectacle de la Machine et de François Delaroziere, « Le Gardien du Temple, opus 2 – La Porte des Ténèbres ».

Rappelez vous : en 2018, Toulouse accueillait dans ses rues un spectacle exceptionnel au succès retentissant par la compagnie de la Machine. Plus de 900 000 personnes découvraient une araignée géante et un Minotaure. Fort de ce succès, la compagnie de François Delarozière fait son retour avec « Le Gardien du Temple, opus 2 – La Porte des Ténèbres » du 25 au 27 octobre 2024.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, avait souhaité que l’aventure du « Gardien du temple » se poursuive et a donné carte blanche, en matière de création, à François Delarozière, directeur artistique de La Machine.

Cet opus verra le retour d’Astérion le minotaure dans « La Porte des ténèbres », un spectacle qualifié de sombre et joyeux, qui promet quelques surprises et devrait susciter une nouvelle fois l’émerveillement.

Ce matin, François Delaroziere, @jlmoudenc et Francis Grass annoncaient à la presse les dates du nouveau spectacle de la @lamachinefr . Le Gardien du temple, opus 2 – la porte des ténèbres aura lieu du 25 au 27 octobre 2024 à #toulouse . Un spectacle sombre et joyeux ! pic.twitter.com/eCQIk4CQp0 — Halle de La Machine (@Halle_LaMachine) November 22, 2023

Toulouse Métropole, principal financeur qui mobilise toutes ses équipes, lancera prochainement pour cette deuxième édition un appel au mécénat auprès des acteurs économiques. Ceux-ci contribueront à donner plus d’ampleur à l’événement tout en participant à la vie culturelle du territoire et en bénéficiant d’un rayonnement national et international.