Rakoon en live au Rex de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rakoon sera sur la scène du Rex de Toulouse ce vendredi 24 novembre pour notre plus grand plaisir !

Rakoon, c’est une boule d’énergie qui met de bonne humeur et donne envie de partir à l’aventure. Un voyage introspectif que l’on a envie de partager, porté par ses mélodies inspirantes et enivrantes. Dans un mélange solaire de musique électronique et de sons organiques, le producteur français transmet ses sentiments mais aussi son optimisme. Avec sa guitare et ses rythmiques survoltées, Rakoon a su conquérir un public qui se retrouve à chaque concert comme à un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

A Toulouse, l’electron libre de l’electro nous présentera les titres de son dernier EP « The Ones we love » mais aussi les titres de son album « Something Precious » sorti en 2021…en attendant un nouvel opus.

Infos et réservations : http://www.lerextoulouse.com/