Teasé tout au long de la semaine, sous forme de rébus, le nouveau logo des Spacer’s Toulouse Volley se dévoile enfin.

Sur ce nouveau logo, on découvre 4 éléments importants pour le club pensionnaire de Ligue A. D’abord, un ballon de volley. Ensuite un S pour le nom des Spacer’s. On y retrouve enfin l’espace et les étoiles. Des étoiles à conquérir avec les supporteurs dans les prochaines saisons. Bref, avec ce nouveau logo, direction l’infini et au delà !