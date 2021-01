Un mois de janvier dense pour le Toulouse Basket Club

Partager Facebook

Le Toulouse Basket Club va enchainer pas moins de 7 rencontres en Nationale 1 au mois de janvier. Décisif pour la suite de la compétition.

Nouvelle année sur les chapeaux de roues pour les toulousains. Le TBC va devoir disputer sept rencontres en l’espace d’un mois en championnat de France Nationale 1. Notamment un match en retard face à Challans.

Toulouse pointe à la 8e place avec un bilan positif de trois victoires pour deux défaites avec une rencontre en moins. Une victoire ce mardi 5 janvier à Challans (14e) enverrait Toulouse sur le podium.

Par la suite, il faudra se déplacer par trois fois (La Rochelle, Rennes et Angers) et recevoir trois fois à la maison (Tours, Tarbes et Aurore Vitré Basket).

Les rencontres à domicile et celle face à Challans et la Rochelle seront retransmises en direct sur le Facebook du club : https://www.facebook.com/ToulouseBasketClub

Le Toulouse Basket Club a les cartes en main pour bien figurer en championnat à l’issu de ce mois de janvier marathon.