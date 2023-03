Un joueur du Stade toulousain lance une application pour les buteurs

Partager Facebook

Le joueur du Stade Toulousain Romain Ntamack lance l’application qu’il aurait rêvé d’avoir dès ses premières pénalités tentées : NTK Rugby Kick.

Romain Ntamack lance « NTK Rugby Kick », une web-app développée en collaboration avec Red Bull et destinée à tous et toutes les joueurs(es) de rugby souhaitant améliorer leur jeu au pied. Véritable aubaine pour les rugby(wo)men amateurs. Elle leur permet de recenser simplement leurs performances en pénalités ou en drops, et leur donne les moyens d’améliorer leur technique grâce à des séances de coachings.

En match ou à l’entrainement, le suivi de performance leur permet de recenser les pénalités ou drop réussis au prisme de 15 zones qui quadrillent le terrain.

Si les joueurs identifient des points faibles dans leur jeu au pied, ils peuvent compter sur les séances de coaching par Romain Ntamack et d’autres coachs qualifiés tels que Emile Ntamack, Joël Dupuy et Michel Marfaing.

Ces entrainements guident les joueurs pas à pas pour une séance en fonction de leurs attente (précision, rituel d’échauffement, routine…)

Enfin, si l’envie leur prend de se challenger entre potes, les buteurs le peuvent également grâce à la fonction « duel ». Chacun choisi une zone et tire ses pénalités. Celui qui passe le plus grand nombre de pénalités remporte le duel.

Avec ces trois types de séances, Romain Ntamack et Red Bull veulent offrir une expérience complète pour répondre aux besoins des buteurs à la recherche d’analyses et de meilleures performances.

Web-app NTK Rugby Kick : https://app.ntkrugbykick.com/