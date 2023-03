Nouvelle date toulousaine pour Mehdi-Emmanuel Djaadi

Partager Facebook

Complet à l’Aria la semaine dernière, Mehdi-Emmanuel Djaadi revient en janvier 2024 au Casino Barrière Toulouse.

Un « coming-out » spirituel, voilà le spectacle auquel nous invite Mehdi Djaadi. Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux progressistes et athées. Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée. Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos contradictions, le tout avec bienveillance. Une pièce qui rassemble, une ode à la liberté, une invitation à la rencontre.

Pour ceux qui l’ont manqués à l’Aria mi-mars, rendez-vous le 24 janvier 2024 au Casino Barrière Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net