Un diner d’adieu au théâtre des 3T avec 3 dates en juillet 2024

Un Dîner d’Adieu : Une satire mordante sur l’amitié et les hypocrisies sociales

Préparez vous à rire jaune avec Un Dîner d’Adieu, la pièce événement signée par les auteurs du Prénom !

Dans cette comédie grinçante, Pierre et Clotilde Lecoeur, un couple blasé, décident de « faire le ménage dans leurs agendas » en organisant des dîners d’adieu. Leur première cible ? Antoine Royer, leur plus vieil ami. Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’ils s’apprêtent à ouvrir la boîte de Pandore des non-dits et des rancœurs accumulées.

Au fil des dîners d’adieu, les masques tombent et les hypocrisies se dévoilent. Les relations amicales et conjugales sont passées au crible, révélant les failles, les frustrations et les petits arrangements entre amis.

Un Dîner d’Adieu est une satire drôle et décapante qui ne ménage personne. Avec un humour acéré et des dialogues percutants, la pièce explore les travers de notre société, où les apparences priment souvent sur la sincérité.

Mais derrière le rire grinçant, Un Dîner d’Adieu pose aussi des questions profondes sur l’amitié, l’amour et le sens de la vie. Est-il possible de maintenir des relations saines et authentiques dans un monde où tout semble superficiel ?

Ne manquez pas cette pièce coup de poing qui vous fera réfléchir et vous fera rire en même temps !

Informations pratiques :

Au Théâtre 3T

Durée : 1h45

Tout public

Un succès critique !

#UnDînerdAdieu #SatireMordante #Comédie #Théâtre3T #Amitié #Hypocrisie