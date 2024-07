Les Bonobos : Un succès fou qui ne se dément pas !

Après avoir conquis Paris, la pièce de Laurent Baffie, Les Bonobos, poursuit son triomphe sur les scènes France ! Un succès amplement mérité pour cette comédie originale, hilarante et inoubliable.

L’histoire ? Alex est aveugle, Dany sourd et Ben muet. Trois amis d’enfance unis par un handicap et… un irrésistible désir de séduire. Lorsqu’ils rencontrent trois femmes et décident de leur cacher leur condition, les situations cocasses et les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné.

Préparez-vous à rire aux larmes avec ces trois complices hors du commun ! Leur quête amoureuse, semée d’embûches et de moments de pure folie, vous fera vivre une expérience théâtrale unique.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir cette pièce phénomène qui a déjà conquis des milliers de spectateurs. Les Bonobos, une comédie déjantée qui vous fera passer un moment inoubliable !