Nouveau report pour Vitaa et Slimane à Toulouse

Le duo Vitaa et Slimane présentera son Versus Tour le 29 septembre au Zénith de Toulouse.

Suite à la situation sanitaire liée à la Covid-19, Olympia Production, Play Two, Cornolti Production, Indifférence Prod et Noé Music se voit dans l’obligation de reporter le VersuS Tour, qui devait commencer en mars dernier, puis en septembre 2020 .

En tenant compte des contraintes de planning des artistes et des salles, les équipes ont dû redessiner la tournée. Vitaa et Slimane vous donnent désormais rendez-vous à la rentrée 2021 et en 2022 pour leur tournée exceptionnelle !

La date de Toulouse du 09 juin 2021 est reportée au Mercredi 29 septembre 2021 au Zénith Toulouse Métropole

Plus d’information auprès de Box Office au 05 34 31 10 00 et points de vente habituels.