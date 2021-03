« Courts métrages », le premier EP de Renarde

Partager Facebook

Renarde, projet du toulousain musical de Bruno Dibra, sort son premier EP « Courts métrages » ce vendredi 12 mars. A découvrir d’urgence !

Après avoir découvert Perdu d’avance et Une fin au silence, il est désormais possible de plonger dans l’univers de Renarde à travers ce premier EP. Produit et réalisé par Jeremy Dunne du label Nuance Records, ce disque représente un an et demi de travail au cours duquel les deux principaux protagonistes n’ont cessé de faire grandir leurs idées. Après avoir écouté en long et en large, une vingtaine de maquettes que Bruno avait faites chez lui, ils ont sélectionné 5 titres, pour créer un EP homogène avec une vraie signature sonore.

Au final, cet EP de pop baroque et cinématographique pourra autant plaire aux fans des 60’s qu’à ceux de The Last Shadow Puppets d’Alexandra Savior, Benjamin Biolay, Feu! Chatterton ou Juniore.

Plongez chez Renarde pour votre plus grand bonheur !

>> https://www.facebook.com/blanchelarenarde