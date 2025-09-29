Un chef-d’œuvre de Haendel à l’Opéra National du Capitole : « Theodora »

L’Opéra National du Capitole de Toulouse a l’honneur de présenter « Theodora » de Georg Friedrich Haendel, sous la forme d’un concert-opéra, le jeudi 2 octobre 2025 à 20h00. Ce somptueux oratorio, œuvre de la maturité du compositeur, est un drame mystique d’une bouleversante intensité.
L’histoire suit la jeune chrétienne Theodora qui, refusant de se sacrifier à la déesse Vénus, est condamnée par les Romains à la prostitution avant de mourir en martyre. Haendel déploie pour ce récit des accents élégiaques d’une profonde beauté. Pour magnifier cette œuvre, l’ensemble Jupiter, dirigé par Thomas Dunford, sera sur scène. Le public aura également le privilège d’entendre deux cantatrices et tragédiennes d’exception : Lea Desandre et Véronique Gens, qui incarneront ce drame avec une sensibilité rare. La représentation durera environ 3 heures, entracte compris.
Informations pratiques
Lieu : Opéra National du Capitole, Place du Capitole, Toulouse
Date et heure : Jeudi 2 octobre 2025 à 20h00
Tarifs : De 8€ à 49€
Réservation : Opéra National du Capitole
Ne manquez pas ce chef-d’œuvre qui allie la grandeur de l’opéra à la profondeur de la spiritualité.