Kosh : L’explosion sonore du « Haut Potentiel Sonore » au Bijou

Le Bijou de Toulouse s’apprête à vibrer aux rythmes de Kosh, un artiste inclassable et véritable maître du beatbox. Retrouvez ce phénomène scénique les jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2025 à 21h00 pour une explosion sonore et théâtrale inédite !

Diagnostiqué HPS (haut potentiel sonore) dès son plus jeune âge, Kosh est une « boîte musicale à lui tout seul ». Il nous embarque dans son univers à travers une série de sketchs déjantés et de personnages décalés, explorant le pouvoir incroyable du son dans notre quotidien et au-delà. De la création du monde aux problèmes de couple, en passant par une version revisitée et hilarante du Roi Lion, l’artiste nous livre des fresques musicales et sonores où l’humour, le beatbox et la folie se rencontrent. Préparez-vous à découvrir un spectacle drôle et profondément humain, où le son devient une expérience inoubliable. L’essayer, c’est l’adopter !

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Dates et heures : Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2025 à 21h00

Tarifs : 14€ (plein) / 12€ (réduit) / 9€ (tarif très réduit)

Réservation : Le Bijou, au 05 61 42 95 07 ou sur place.

Ne manquez pas cette performance unique qui promet de vous en mettre plein les oreilles et les yeux !