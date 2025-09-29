La Nuit des Chercheurs : la science fait la fête aux Halles de la Cartoucherie

Envie d’une soirée pas comme les autres ? Le vendredi 3 octobre 2025, la Nuit des Chercheurs vous invite à une expérience unique, ludique et fascinante aux Halles de la Cartoucherie de Toulouse à partir de 18h00. Plus de 200 scientifiques passionnés s’échappent de leurs laboratoires pour partager leurs découvertes avec le public, dans une ambiance festive et conviviale.

Le programme, riche et éclectique, promet une exploration de la science sous toutes ses formes :

Le Grand Labo vous permet d’expérimenter, manipuler et jouer avec la science.

vous permet d’expérimenter, manipuler et jouer avec la science. Le Speed-searching propose des échanges de 10 minutes en tête-à-tête avec un chercheur autour d’un objet insolite.

propose des échanges de 10 minutes en tête-à-tête avec un chercheur autour d’un objet insolite. Dans le noir , laissez vos oreilles vous guider à travers des récits sonores fascinants.

, laissez vos oreilles vous guider à travers des récits sonores fascinants. Les échappées inattendues du CNRS offrent des mini-conférences captivantes.

offrent des mini-conférences captivantes. Bookmakers mêle BD, livres graphiques et contes aux passions scientifiques.

mêle BD, livres graphiques et contes aux passions scientifiques. L’ Escape game « Recherche sous tension » vous met au défi d’identifier un agent infectieux en une heure.

vous met au défi d’identifier un agent infectieux en une heure. Le Bouche à oreille vous invite à transmettre le travail d’un chercheur à votre voisin en 1 min 30.

vous invite à transmettre le travail d’un chercheur à votre voisin en 1 min 30. SonIA explore l’intelligence artificielle en mêlant danse, théâtre, vidéo, son et robotique.

explore l’intelligence artificielle en mêlant danse, théâtre, vidéo, son et robotique. La soirée se terminera en apothéose avec le Liquid Light Show projeté sur les façades des Halles.

Curiosité et émerveillement sont garantis pour petits et grands ! Le programme complet est disponible sur le site internet de l’Université de Toulouse.

Informations pratiques

Lieu : Halles de la Cartoucherie et La Cabane (salle de spectacle), Toulouse

Date et heure : Vendredi 3 octobre 2025, à partir de 18h00

Tarif : Entrée libre et gratuite.

Réservation : Certaines activités nécessitent un billet gratuit à retirer sur place, dans la limite des places disponibles.

Ne manquez pas cette opportunité de plonger de manière festive dans l’univers de la recherche scientifique !