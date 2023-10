Un beau weekend de clôture pour le Festival Toulouse Les Orgues

Partager Facebook

Samedi 14 et dimanche 14 octobre, le Festival Toulouse Les Orgues se termine en apothéose avec deux journées exceptionnelles.

Cette année, Toulouse les Orgues invite le public à se (re)plonger dans la rencontre avec l’orgue de façon plus intimiste et privilégiée. Cette deuxième tout aussi riche que la première délivre des classiques, des créations, de l’insolite, de l’intime…



Pour clôturer cette belle 28ème édition, le Festival Toulouse les Orgues propose un weekend de clôture riche, pédagogique, aventureux, hybride avec un concert gratuit pour les familles le samedi à 11h, une restitution du travail avec des élèves de primaire le samedi après-midi après un an de travail autour de l’instrument, une folle Nuit de l’orgue sur le thème de l’Allemagne, une audition d’orgue le dimanche pour les étudiants de l’iSdat, un concert sur le thème de Dururflé en partenariat avec le Festival de Rocamadour et une sublime clôture avec les cordes et timbales de l’Orchestre National du Capitole et un orgue mobile à l’Auditorium de St Pierre des Cuisines le dimanche 15 octobre à 17h.

Vous l’aurez compris, ce weekend, Toulouse les Orgues vous emmènera vers des rencontres riches et originale !

Pour réserver vos places : https://billetterie.festik.net/festival-international-toulouse-les-orgues/