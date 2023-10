Le Réalisateur Ladj Ly présente son nouveau film à Blagnac

Partager Facebook

Le réalisateur césarisé pour Les Misérables sera présent au CGR Blagnac le 9 novembre pour l’avant-première de son film Bâtiment 5.

Après l’impressionnant film Les Misérables (primé au festival de Cannes 2019 et aux Césars 2020, et nommé à l’Oscar du meilleur film international), Ladj Ly est enfin de retour avec Bâtiment 5 prévu pour le 6 décembre prochain. Le CGR organise une avant-première événement le 9 novembre. A cette occasion, le cinéma recevra le réalisateur, ainsi que l’actrice ANTA DIAW (Le jeune imam) et l’acteur NABIL AKROUTI (Les Misérables, Le jeune imam). Ladj Ly parle une nouvelle fois ici de ce qu’il connait, la vie et les problématiques dans les quartiers (pour lui à Montfermeil), mais cette fois-ci sous l’angle des problématiques liées au logement.

Le film raconte l’histoire de Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, qui découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5.

Plus d’infos sur https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/