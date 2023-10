Ce week-end, rendez-vous avec le Festival Toulouse Innovante et Durable place du Capitole

Partager Facebook

Les 14 et 15 octobre, la place du Capitole se transforme en un vaste espace vert pour le lancement du troisième Festival Toulouse Innovante et Durable et de son premier évènement, Capitole Végétal.

A cette occasion, paysagistes, pépiniéristes, fleuristes et centres de formation métamorphosent le cœur de Toulouse en un jardin extraordinaire à l’intérieur duquel visiteurs et exposants pourront se retrouver pour échanger et s’amuser.

Pendant tout le week-end, petits et grands profiteront d’une riche programmation d’expositions, d’ateliers et animations ludiques et pédagogiques, gratuits, sur le thème de l’alimentation et l’environnement : battles et ateliers/dégustation de cuisines, ateliers autours du végétal avec les conseils de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, exposition « Fabriqué à Toulouse » de produits créés, conçus, et fabriqués dans la ville rose sur le thème de l’alimentation, ateliers de composition florale…

Les visiteurs pourront également repartir avec l’un des 500 plants d’arbres fruitiers cultivés dans les serres municipales ou encore avec des sachets de légumineuses (lentilles, pois chiches et pois cassés) produits par le Domaine agricole de Toulouse.

Dimanche, la nature sera également à l’honneur avec la 1ère Fête du Canal, au bassin des Filtres et au port de l’Embouchure et son programme d’animations (spectacles, sports, balades botaniques, initiation à la pêche…) sur et autour de l’eau.