Un automne de découvertes : les musées de Toulouse dévoilent leurs programmes de vacances !

Pendant les vacances d’automne, les musées de Toulouse se transforment en terrains de jeux géants, proposant une riche programmation d’ateliers, de visites et d’événements pour toute la famille. Voici un aperçu des trésors à explorer du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025 !

Le Muséum : Voyage autour de la domestication

Le Muséum de Toulouse met à l’honneur son exposition phare Domestique-moi si tu peux !.

Explorer : Des visites guidées quotidiennes (11h10, 14h10 et 16h10) pour les plus de 7 ans racontent l’histoire fascinante de la domestication des plantes et des animaux.

Des quotidiennes (11h10, 14h10 et 16h10) pour les plus de 7 ans racontent l’histoire fascinante de la domestication des plantes et des animaux. Créer : Les enfants peuvent s’initier à la bande dessinée (23 et 24 octobre), participer à un atelier paléontologie (30 octobre) ou à une séance de jeux autour des cochons (18 octobre).

Les enfants peuvent s’initier à la (23 et 24 octobre), participer à un atelier (30 octobre) ou à une séance de (18 octobre). Les Jardins : L’atelier Voyage des plantes (19 octobre) propose une exploration sensorielle. Des rencontres originales sont prévues avec le Zoo African Safari (21 et 28 octobre), ainsi qu’une découverte des poules (22 octobre), des oies et canards (29 octobre). Le Muséum s’achèvera en musique avec le concert joyeux de Monsieur Greg (30 octobre) pour les tout-petits.

Musée Saint-Raymond : Plongée dans l’Antiquité

Le Musée Saint-Raymond (musée d’archéologie antique) vous propose de plonger dans le passé de manière ludique et créative.

Mythologie et magie : Ne manquez pas la visite Harry Potter Revelio (21 octobre) qui décrypte les mythes antiques dans l’univers du célèbre sorcier.

Ne manquez pas la visite (21 octobre) qui décrypte les mythes antiques dans l’univers du célèbre sorcier. Ateliers créatifs : Les enfants peuvent partir à la chasse aux animaux cachés (Cherchez la petite bête !, 22 octobre), s’initier à l’art de la mosaïque antique (Les petits mosaïstes, 23 et 30 octobre) ou fabriquer leur propre lampe à huile (29 octobre).

Les enfants peuvent partir à la (Cherchez la petite bête !, 22 octobre), s’initier à l’art de la (Les petits mosaïstes, 23 et 30 octobre) ou fabriquer leur propre (29 octobre). À vivre en famille : La visite-jeu Labyrinthus (23 octobre) vous met au défi d’échapper au Minotaure.

La visite-jeu (23 octobre) vous met au défi d’échapper au Minotaure. Reconstitutions historiques : Le week-end du 2 novembre, le musée s’anime avec des Vikings (bijoux, armement) et des Gaulois (quotidien) en accès libre.

Musée Paul Dupuy : L’art sous toutes ses formes

Le Musée Paul Dupuy invite les familles à explorer ses collections merveilleuses d’arts graphiques et d’objets d’art.

Aventure et création : Le dimanche 26 octobre à 15h, partez pour l’aventure insolite Le Tic-Tac d’Antide , à la rencontre d’un horloger du XVIIIe siècle.

Le dimanche 26 octobre à 15h, partez pour l’aventure insolite , à la rencontre d’un horloger du XVIIIe siècle. Exposition : L’exposition Henri-Georges Adam. Un moderne révélé dévoile les multiples talents de l’artiste.

L’exposition dévoile les multiples talents de l’artiste. Pour les petits : Une visite toute douce est prévue pour les tout-petits avec comptines et histoires (mercredi 22 octobre à 9h30). Des ateliers créatifs sont aussi au programme pour expérimenter l’estampe et la gravure (28 et 29 octobre) ou s’amuser avec les tampons et les formes abstraites (2 novembre).

Quai des Savoirs : Danse, jeux et sciences

Le Quai des Savoirs fait la part belle aux activités créatives et festives.

Quai des Petits : L’espace se transforme en piste de danse avec une boom scintillante, du mardi au dimanche (horaires réguliers, et jusqu’à 23h le 1er novembre).

L’espace se transforme en avec une boom scintillante, du mardi au dimanche (horaires réguliers, et jusqu’à 23h le 1er novembre). Création musicale : Expérimentez la Makey Party (1er et 2 novembre) où corps et objets deviennent des instruments, ou initiez-vous au mixage avec Loop Session (25 au 31 octobre, sur inscription).

Expérimentez la (1er et 2 novembre) où corps et objets deviennent des instruments, ou initiez-vous au mixage avec (25 au 31 octobre, sur inscription). Spectacle : Retrouvez la création du Théâtre du Grand Rond, Lola & Dino dans la foule (15, 18, 22 au 25 octobre), qui questionne notre rapport à la foule avec humour.

Informations pratiques

Lieux : Muséum, Musée Saint-Raymond, Musée Paul Dupuy, Quai des Savoirs (Toulouse).

Dates et heures : Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025 (horaires spécifiques pour chaque activité).

Tarifs : Les tarifs des musées et ateliers sont variés (gratuit pour certaines activités, jusqu’à 10-16€ pour les ateliers).

Réservation : Réservation obligatoire pour la plupart des ateliers et visites guidées (Muséum, Saint-Raymond, Paul Dupuy, Quai des Savoirs) en raison du nombre de places limité. Consultez les sites officiels des musées concernés. L’accès aux reconstitutions historiques du 2 novembre au Musée Saint-Raymond est libre.