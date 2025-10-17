Bastien Lallemant : La « Paresse » en duo, un concert intimiste au Bijou

Partager Facebook

Le chanteur et compositeur Bastien Lallemant revient à Toulouse pour présenter son nouveau projet, La Paresse, lors de deux soirées intimistes au Bijou les jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2025 à 21h00.

Bastien Lallemant s’engage sur une voie résolument nouvelle, où la part instrumentale est plus assumée que jamais. Le spectacle s’autorise des libertés et des digressions musicales riches et surprenantes. Ses chansons, souvent qualifiées de littéraires et cinématographiques, se déploient comme de courtes nouvelles, invitant le public à suivre des récits captivants et à croiser des personnages. Pour ce retour sur scène, fort de six albums à son actif, Bastien Lallemant sera accompagné en duo par Dominique Depret, alias Mocke, à la guitare. Ensemble, ils revisiteront leur nouveau répertoire, ainsi que des titres emblématiques de leurs précédents albums (Danser les filles, La maison haute, Le verger).

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Dates et heures : Jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2025 à 21h00

Tarifs : 16€ ou 18€

Réservation : Billets disponibles sur le site du Bijou, par téléphone (05 61 42 95 07) ou sur place.

Venez partager un moment suspendu entre poésie et mélodies magnétiques.