Un an de pizza à gagner avec Toulouse FM et Forno Gosto

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le premier anniversaire de la Pizza Toulouse FM x Forno Gosto, la station radio vous offre un an de pizzas lors de son émission spéciale ce vendredi 16 décembre.

Un anniversaire, ça se fête ! Pour les un an de la Pizza Toulouse FM x Forno Gosto, les animateurs Hugo et Max seront en direct de « Forno Gusto, Pizza Village », place du Capitole pour faire gagner un an de pizzas.

Écoutez et notez bien les 3 ingrédients cités pendant l’émission. Dès que vous avez les 3, appelez Toulouse FM et c’est gagné !

Durant l’après-midi, rejoignez également l’équipe de la radio sur place pour déguster la pizza Toulouse FM avec des surprises et des cadeaux au programme !

Un an de succès pour la Pizza !

Toulouse FM et les restaurants Forno Gusto ont lancé la Pizza Toulouse FM l’année dernière. La 1ère radio locale de Toulouse et la célèbre enseigne toulousaine de street food italienne proposent ensemble cette excellente recette signature.

La Pizza Toulouse FM, intégrée à la carte des pizzérias Forno Gusto de la Ville rose, est concoctée avec un subtil mélange de produits du Sud-Ouest et de spécialités typiquement italiennes. Les ingrédients : Base crème truffe, mozzarella fiore di latte, champignons, magret de canard séché, sauce à la truffe Italian Street Food, Burrata pugliese, sauce balsamique & miel, noix, ciboulette.

Pour fêter les 1 an de la Pizza Toulouse FM x Forno Gusto, gagnez… 1 an de pizzas Pour jouer, écoutez la Team de l’Aprèm Toulouse FM, vendredi 16 décembre de 16h à 19h.

Où trouver « la Pizza Toulouse FM » ?

· > Forno Gusto, 21 rue Sainte Ursule

· > Pizza Village, 1 place du Capitole

· > Big Forno Gusto, 14 avenue Honoré Serres

· > Forno Gusto Traiteur, 37 allées des Soupirs