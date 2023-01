Un accord de « Double licence » entre le Toulouse Olympique et les Dragons Catalans

Le TO et les Dragons Catalans signent un accord de ‘Double Licence’ pour la saison 2023.

Toujours dans la lignée de collaboration et entraide confortablement installée entre les deux clubs professionnels de rugby à XIII français, le TO et les Dragons Catalans ont signé un accord de ‘Double Licence’ (Dual Registration) pour la saison 2023.

Ce dispositif proposé par la RFL (Rugby Football League) donne aux joueurs d’un club de Super League et d’un de Championship, une « double licence » et ainsi de pouvoir évoluer avec l’une ou l’autre des formations, dans la limite d’un match par weekend.

Ce système permet notamment aux joueurs de gagner du temps de jeu, aux clubs de Super League de les ‘tester’ à un bon niveau et à ceux de Championship de se renforcer. Ce n’est pas la première fois que les deux clubs français lancent une telle entente, cela avait notamment été le cas pour Arthur ROMANO ou Jodie BROUGHTON.