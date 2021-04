Toulouse Olympique : Interview d’Anthony Marion avant Halifax.

Partager Facebook

Dimanche (25/04), le TO XIII sera en Angleterre pour défier Halifax à 16h (heure française) en direct sur la plateforme OuRLeague. Gravement blessé fin 2019, le polyvalent Anthony MARION est revenu sur son retour à la compétition et la rencontre à venir.

A York, tu jouais ton premier match depuis septembre 2019. Quelles ont été tes sensations pour cette reprise ?

Anthony MARION : Beaucoup de plaisir après une si longue période d’attente, sans trop d’appréhension malgré autant de temps sans pouvoir jouer. J’ai eu de très bonnes sensations mais beaucoup de fatigue car ça faisait très longtemps que je n’avais pas passé 80 minutes sur le terrain.

Sur ce match justement, tu jouais en demi, une première depuis longtemps. Comment t’es-tu senti à ce poste ?

Anthony MARION : Je me suis senti à l’aise. Je connais le poste de demi, ça a été mon poste pendant plusieurs saisons et aujourd’hui, j’ai l’habitude de dépanner. Je m’entraine souvent à cette position donc ce n’est pas trop compliqué de s’adapter aux différents changements.

Talonneur, demi, 3e ligne… Quel est ton « vrai » poste ?

Anthony MARION : Je peux évoluer à tous ces postes. Ils se ressemblent plus ou moins, ce sont des rôles de leader et de direction de jeu, et c’est ce qui me plait. Après, je pense que suis quand même plus à l’aise au talon, mais je suis là pour jouer où l’équipe a besoin.

Le match à York s’est bien passé. Que peux-tu nous dire de cette victoire ?

Anthony MARION : L’équipe a fait preuve de caractère et de beaucoup de solidarité. Nous avons eu une semaine de préparation compliquée avec un départ de joueur. Puis, au bout de cinq minutes, nous perdons Junior et Latrell sur commotion. Le match n’était pas très bien engagé mais nous avons très bien réagi. Quand on regarde le résultat, avec seulement un essai encaissé en interception, nous pouvons être satisfaits.

Déplacement à Halifax ce week-end. Pas trop difficile d’enchainer 3 semaines après le match à York ?

Anthony MARION : Nous n’avons pas joué pendant plus d’un an, alors trois semaines sans match, c’est court (rires) ! C’est vrai que ce serait mieux de pouvoir enchainer et de prendre le rythme, mais vu que nous avons eu pas mal de casse sur le premier match et pendant la préparation physique, ces trois semaines ont été bienvenues, elles nous ont permis de soigner les bobos, et d’être prêts pour cette rencontre contre Halifax.

Que peux-tu nous dire sur ce déplacement à Halifax ?

Anthony MARION : Nous connaissons Halifax, c’est une équipe qui joue la montée, qui fait partie des « tops teams » de Championship. C’est toujours une formation compliquée à jouer, qui est très forte devant, mais nous ne nous cachons plus, nous voulons finir premiers et monter, donc il faut être capable d’aller gagner partout. Nous prenons les matchs les uns après les autres et ça commence ce week-end.