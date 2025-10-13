Trophée Masters All Stars : le Palais des Sports se transforme en capitale du Hip Hop !

Préparez-vous à l’événement urbain le plus attendu de l’année ! Le Trophée Masters All Stars débarque au Palais des Sports de Toulouse le dimanche 26 octobre 2025 à 17h50 pour une soirée survoltée. Organisée par le Centre d’Art Chorégraphique en Danses Urbaines et Roc la Night, cette compétition se classe parmi les meilleures dans le monde du Hip Hop.
L’énergie, le talent et le spectacle seront au rendez-vous avec des battles internationaux de breakdance réunissant les meilleurs crews de la planète. Attendez-vous à des affrontements épiques, où style et puissance s’allient pour créer une ambiance électrique.
Mais le Trophée Masters All Stars est aussi un show musical XXL ! Deux showcases exclusifs marqueront la soirée :
- Gradur : La figure incontournable du rap français viendra interpréter ses plus grands hits, dont son dernier carton « Congolaise » en collaboration avec L2B.
- Kokos Voice : La révélation musicale du moment, membre du groupe Triangle Des Bermudes, enflammera la scène avec son tube « Charger ».
De plus, des guests surprises sont annoncés pour rendre ce mélange explosif de danse, de musique et de culture urbaine encore plus mémorable !
Informations pratiques
Lieu : Palais des Sports de Toulouse, 3 Rue du Haras, Toulouse
Date et heure : Dimanche 26 octobre 2025 à 17h50
Tarif : 25€ (tarif unique)
Réservation : Billets disponibles sur les plateformes de billetterie en ligne et dans les points de vente habituels.
Ne manquez pas cette célébration exceptionnelle de la culture urbaine !