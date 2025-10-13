Le Grand Banquet du Stade : Festoyez Rouge & Noir avant le choc ST-RCT !

Partager Facebook

Le célèbre Grand Banquet du Stade revient pour sa troisième édition, transformant l’avant-match de la rencontre Stade Toulousain (ST) contre Toulon (RCT) en une fête géante ! Le rendez-vous est donné au Stade Ernest Wallon (et non au Stadium comme mentionné, le lieu principal étant le Hall 8 du Stade Wallon pour ces événements) le dimanche 26 octobre 2025, de 12h00 à 18h00.

C’est une ambiance 100% rugby et conviviale qui vous attend, avec pas moins de 1250 invités réunis autour d’un repas de fête. Cette année, le menu mettra à l’honneur les saveurs du Lot : en entrée, du foie gras, suivi d’une savoureuse épaule d’agneau, de Rocamadour, et pour finir, un pastis du Quercy.

Le festin sera ponctué de nombreuses animations pour garantir une atmosphère survoltée : DJ set, concert, tombola, photocall, bandas, et la présence de la mascotte Ovalion. Ne manquez pas cette occasion unique de partager la chaleur des grandes tablées rouge & noire en famille ou entre amis avant le coup d’envoi du match !

Informations pratiques

Lieu : Hall 8, Stade Ernest Wallon, 114 Rue des Troènes, Toulouse

Date et heure : Dimanche 26 octobre 2025, de 12h00 à 18h00

Tarif : 34,90€ (Menu unique, boissons non comprises)

Réservation : La réservation est obligatoire, les places étant limitées à 1250 convives. Billets disponibles sur la billetterie officielle du Stade Toulousain.

Venez festoyer avant d’encourager le Stade Toulousain !