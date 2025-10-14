Accordéon non-stop : Les 24 Heures de l’Accordéon reviennent à la Cave Poésie !

Partager Facebook

Avis aux mélomanes et aux infatigables ! Le marathon musical le plus singulier de Toulouse est de retour : Les 24 Heures de l’Accordéon 2025. Rendez-vous à la Cave Poésie du samedi 25 octobre à 18h00 au dimanche 26 octobre à 18h00, pour 25 heures de concert non-stop orchestré par les Accords Hédonistes.

Face à un succès grandissant, l’événement étend son « parcours » cette année ! En plus du Foyer, de la Cave et de la Cour, les notes du soufflet résonneront même à la majestueuse Chapelle des Carmélites. Préparez-vous à une immersion totale où l’accordéon brille sous toutes ses facettes, du musette le plus tendre au métal le plus dur, en passant par le jazz, le classique, la chanson et les improvisations.

Cette édition sera particulièrement riche et festive, avec la tenue d’un bal kréyol et d’un spectacle jeune public en partenariat avec l’équipe du Mois Kréyol, ainsi qu’un bal forró, un bal tango et un bal trad. Il y aura de quoi se restaurer, se désaltérer, danser, jouer, et même un stand des meilleurs facteurs de la région pour réparer les instruments à bout de souffle. L’événement est l’occasion parfaite de passer à l’heure d’hiver dans la chaleur conviviale du foyer, en musique.

Informations pratiques

Lieu : Cave Poésie René Gouzenne (Foyer, Cave, Cour) et Chapelle des Carmélites, Toulouse

Dates et heures : Du samedi 25 octobre 2025 à 18h00 au dimanche 26 octobre 2025 à 18h00 (25h non-stop)

Tarif : Participation libre

Réservation : L’accès est libre, mais il est recommandé d’arriver tôt, surtout pour les lieux spécifiques comme la Chapelle des Carmélites, dans la limite des places disponibles.

Il ne manque plus que vous pour courir ce marathon hors normes !