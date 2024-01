Troisième édition pour l’OCEAN Fest à Biarritz !

Partager Facebook

Gojira, Mass Hysteria, Fakear, The Avener, Worakls ou encore Shaka Pink se donnent rendez-vous pour la 3e édition de l’Ocean Fest à Biarritz les 26 et 27 avril 2024.

Après avoir conquis Nantes en Janvier dernier, l’Ocean Fest revient à Biarritz pour une édition exceptionnelle les 26 et 27 Avril prochain à la Halle d’Iraty, promettant des moments inoubliables de fête et de sensibilisation autour des océans.

Le 26 avril, une soirée métal mettra à l’honneur la seule date en France de Gojira, accompagnée de Mass Hysteria et d’artistes locaux : Orbel et Zetkin. La programmation s’annonce d’autant plus riche, avec une soirée électro pop le 27 avril avec des artistes tels que Fakear, Irène Drésel, Isaac Delusion, Samaha et Frah du groupe Shakaponk, The Avener, le duo Trinix, Worakls et l’artiste montante Fanette.

Côté humour, la présence de Pierre-Emmanuel Barré et de l’humoriste engagé Aymeric Lompret.

Sur cette nouvelle édition, tous les bénéfices seront reversés à trois associations engagées : One Voice, militante pour les droits humains, des animaux, de l’environnement, et le respect de la vie sous toutes ses formes, Sea Shepherd France, l’ONG la plus active sur la défense des océans, et Itsas Arima, une association biarrote dédiée au suivi des populations de mammifères marins des côtes.

Infos et réservations : https://oceanfest.fr/biarritz/billetterie/