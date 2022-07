Transfert : Une quatrième recrue pour le Toulouse FC

Partager Facebook

Il est le profil recherché par le coach Philippe Montanier. Pur latéral gauche, ses velléites offensives et son sens de la récupération lui ont permis d’en faire un des défenseurs les plus en vue d’Allsvenskan cette saison, en témoignent ses deux buts et ses trois passes décisives en 13 matchs de première division suédoise.

International U21, Oliver a participé à la campagne de qualification à l’Euro U21. Il vient renforcer le contingent scandinave défensif des Violets, aux côtés de Rasmus Nicolaisen, Mikkel Desler et de son compatriote Isak Pettersson.