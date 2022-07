Que voir cette semaine au Cinéma en Plein Air à Toulouse ?

Partager Facebook

Découvrez la programmation de la semaine au Cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse !

Chaque été, la cour de la Cinémathèque de Toulouse se transforme en salle à ciel ouvert pour vivre le cinéma autrement. Durant 7 semaines pas moins de 30 films seront projeté sur la façade du bâtiment rue du Taur. Des projections devant pas moins de 500 spectateurs par séance dès le 9 juillet prochain pour une 18e édition riche. Des Tontons flingueurs à Pretty Woman ou de Casablanca à Mad Max: Fury Road, il y en aura pour tous les goûts !

Cette semaine, on aura droit à de belles choses et de grands classiques du cinéma. Programme de la semaine :

Mercredi 20 juillet : In The Mood for love

Jeudi 21 juillet : Premier Contact

Vendredi 22 juillet : Drunk

Samedi 23 juillet : Les Amours Imaginaires

Dimanche 24 juillet : Lola

Tous les films sont programmés dès le lendemain de leur projection en plein air à 19h dans la Cinémathèque de Toulouse.

Infos et réservations : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/