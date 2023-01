Tour des Stades : Les résultats des clubs de Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

Découvrez les résultats des clubs toulousains avec la victoire du TFC, des Spacer’s, de Colomiers Rugby ou encore des filles du Blagnac Sporting Club Rugby.

Fin de weekend oblige, on se fait un petit des tours des stades pour connaitre les résultats des équipes de la région toulousaine. Et il y aura eu de belles victoires comme celle du TFC ou des Spacer’s, des retours en force avec le Toulouse Basket Club, des équipes dominantes avec Blagnac mais aussi de la frustration chez le TMB ou le TBHC.

Ligue 1 : Le Téfécé victorieux à Strasbourg (1-2)

Mené au score après 20 minutes de jeu, suite à un but de Gameiro, le Toulouse FC a renversé Strasbourg grâce à un doublé de Thijs Dallinga (25′, 51′) . Les toulousains enchaînent un second succès consécutif à l’extérieur et terminent leur mois de janvier invaincus. Toulouse pointe à la 11e place avec 26 points à onze longueurs de la zone rouge et des alsaciens.

Pro D2 : Colomiers s’impose sur le gong !

Belle opération pour les haut-garonnais. Alors que le premier affrontait le deuxième et le troisième le quatrième, Colomiers pouvait faire un joli coup en Charente. Malmenés en première période, les columérins reversent la rencontre en deuxième période avec deux essais rapides pour finalement s’imposer face à Angouleme (21-25). Proche du podium, Colomiers doit confirmer face au voisin Montauban le weekend prochain.

Rugby féminin : Les filles de Blagnac en patronnes, le Stade Toulousain chute à Bordeaux

Dans la poule 2, Blagnac continue son règne. Dimanche, après un week-end sans jouer, les blagnacaises sont venu à bout de Romagnat (29-21) confirmant un peu plus leur statut de numéro 1.

Pour le Stade Toulousain, ce n’est pas la même limonade. Les toulousaines étaient chez le leader girondin, et repartent avec une défaite face au Stade Bordelais (29-13). Dernier de la Poule 1, Toulouse va devoir se reprendre dès le weekend prochain face à Lons.

Basket féminin : Neuvième revers consécutifs pour le TMB

Ce fut trop juste pour les toulousaines. Dans un match plein d’adresse, le TMB a craqué dans le dernier quart temps. Malgré une avance de 13 points, Toulouse laisse filer la victoire face à Charleville-Mézieres (74-70). Ce neuvième revers de rang clot la phase aller du championnat où les toulousaines pointent à 11e place avec seulement deux victoires. Prochain rendez-vous face à Basket Landes le 4 février prochain.

Basket : Toulouse confirme à Challans

Vendredi soir, pour la 22e journée de championnat, Toulouse a pris le meilleur sur Challans (76-86). La bonne opération après sa victoire mardi face à Tours (81-79). Les toulousains pointent à la 7e place de la Poule A avec 12 victoires pour 10 défaites.

Volley : Victoire des Spacer’s sur Cambrai

Face au dernier de Ligue A, Toulouse avait un coup à jouer. Et, les toulousains (11e) ont réussi une belle partie. Les Spacer’s s’imposent donc dans un match très disputé 3 set à 1 (25/21 22/25 25/22 25/23). Le championnat continue dès mardi 31 janvier avec la réception de Poitiers au Palais des Sports Toulouse.

Hockey : Nouvelle défaite pour le TBHC

Les bélougas n’y arrivent pas en ce début d’année 2023 ! Face aux Bouquetins de Courchevel, le TBHC a subi lors des deux premiers tiers-temps avant d’espérer dans le dernier grâce à Alex MACDONALD et Pierre PAMPANAY-MONTMAYEUR. Mais ce ne fut pas suffisant pour s’imposer. Rendez-vous le week-end prochain pour décrocher enfin une victoire.