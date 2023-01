L’héroïne Pattie nouvelle guide d’un musée toulousain !

Partager Facebook

La nouvelle héroïne des studios TAT, Pattie, fait visiter le musée Saint Raymond de Toulouse.

En partenariat avec le studio toulousain TAT productions qui a réalisé le film animé Pattie et la colère de Poséidon (sorti en salle ce mercredi 25 janvier), le musée Saint-Raymond propose un parcours à découvrir dans ses collections permanentes.

Accompagnée des personnages, dieux et créatures mythologiques du film réalisé par David Alaux, Pattie fait (re)découvrir le musée, ses statues et ses objets archéologiques. Des petits panneaux, spécialement conçus, sont placés près d’une sélection d’œuvres du musée et certains donnent accès (grâce à un QR code à scanner) à des extraits du film. Pattie est espiègle : elle se cache aussi dans les recoins du musée : il s’agira d’ouvrir l’oeil pour la retrouver !

Pour l’occasion, les équipes du musée ont conçu un audioguide gratuit spécialement destiné au jeune public qui viendra augmenter les pistes sonores déjà disponibles pour les adultes. La garantie d’une visite en famille réussie !