Tour de FRANCE 2022 : Quelles étapes près de Toulouse ?

Le parcours du Tour de FRANCE 2022 est enfin connu avec quelques étapes près de Toulouse. On fait le point !

Le parcours de la 109e édition du Tour de France a été dévoilé au Palais des Congrès de Paris ! Cette scène traditionnelle accueillait à nouveau plusieurs milliers de spectateurs et de nombreux champions et championnes, dont le tenant du titre Tadej Pogacar, le corecordman des victoires d’étapes Mark Cavendish et le double champion du monde Julian Alaphilippe.

C’est du coté de la région Occitanie et surtout près de Toulouse que notre regard se porte. Bonne nouvelle, un départ d’étape se fera depuis Saint Gaudens le mercredi 20 juillet pour une arrivée vers Peyragudes dans les Pyrénées. On notera une étape entre Rodez et Carcassonne le 17 juillet suivie d’un jour de repos dans la Cité. Le lendemain direction Foix pour une belle étape.

Le Tour 2022 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :

Samedi 16 juillet, 14e étape : Saint-Etienne (42) / Mende (48)

Dimanche 17 juillet, 15e étape : Rodez (12) / Carcassonne (11)

Mardi 19 juillet, 16e étape : Carcassonne (11) / Foix (09)

Mercredi 20 juillet, 17e étape : Saint-Gaudens (31) / Peyragudes (65)

Jeudi 21 juillet, 18e étape : Lourdes (65) / Hautacam (65)

Vendredi 22 juillet, 19e étape : Castelnau Magnoac (66) / Cahors (46)

Samedi 23 juillet, 20e étape : Lacapelle Marival (46) / Rocamadour (46)

Pour en savoir plus sur le Tour de FRANCE 2022 : https://www.letour.fr/fr/parcours-general