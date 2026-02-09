Toulouse vibre au rythme de la « BatucaGras » : un défilé percutant rue de Metz !

Le Carnaval de Toulouse 2026 s’apprête à frapper un grand coup ! Le samedi 14 février, de 18h45 à 20h30, la rue de Metz se transforme en une artère bouillonnante de sons et de couleurs pour la BatucaGras.
Cet événement marque le lancement officiel du calendrier carnavalesque toulousain et promet de faire vibrer le bitume comme jamais.
Quand le Mardi Gras rencontre le Brésil et les Antilles
La BatucaGras, c’est la fusion parfaite entre la tradition du Mardi Gras et l’énergie solaire des percussions brésiliennes et antillaises. Ce défilé exceptionnel réunit les meilleures formations de la Ville Rose pour un moment de partage inédit.
Après avoir animé les samedis de janvier en solo, les groupes les plus percutants de Toulouse fusionnent pour un défilé commun spectaculaire :
-
Alkiminia
-
Bagass’Perkissyon
-
Fully Mass
-
Twopikal All Stars
Un dialogue percussif au cœur de la ville
Pas de compétition ici, mais un véritable échange. Ces ensembles de batucada dialogueront à travers leurs rythmes, créant une symphonie urbaine puissante et communicative. C’est une invitation à la danse et à la fête, où les spectateurs sont conviés à suivre le mouvement et à célébrer l’esprit du Carnaval.
Que vous soyez passionné de rythmes du monde ou simplement en quête d’une ambiance électrique pour votre samedi soir, le rendez-vous est pris !
Infos Pratiques
Quoi ? Défilé « BatucaGras » (Lancement du Carnaval)
Où ? Rue de Metz, Toulouse
Quand ? Samedi 14 février 2026
Horaires : De 18h45 à 20h30
Accès : Libre et gratuit pour tous !