Événement : L’icône Sasha Velour débarque au Casino Barrière avec son nouveau show « Travesty » !

Partager Facebook

Twitter

Toulouse s’apprête à briller de mille feux ! Le dimanche 7 juin 2026, la Ville Rose accueille l’une des figures les plus fascinantes de la scène drag internationale : Sasha Velour. La grande gagnante de la saison 9 de RuPaul’s Drag Race investit la scène du Casino Barrière pour une performance qui s’annonce déjà historique.

« Travesty » : Bien plus qu’un spectacle, une épopée Queer

Après le succès mondial de Smoke & Mirrors et The Big Reveal, Sasha Velour revient avec « Travesty », une œuvre théâtrale ambitieuse qui explore l’histoire secrète et résiliente de la culture queer.

À travers une série de lip-syncs époustouflants, d’arts vidéo et de narration, Velour nous fait voyager dans le temps : d’un champ où brûle une sorcière à la naissance d’un théâtre par un clown, jusqu’aux révoltes des bars gays clandestins face à la police. Entre performance artistique et appel à l’action, ce show de 80 minutes promet de vous faire hurler de joie, danser dans les allées et, surtout, vous donner l’envie de « changer ce foutu monde ! ».

Une artiste hors norme

Véritable intellectuelle du drag, Sasha Velour est célèbre pour sa capacité à fusionner l’esthétique du « camp » avec une profondeur émotionnelle rare. Fondatrice de la revue new-yorkaise NightGowns, elle transforme chaque apparition en un moment de haute couture et de réflexion politique.

Infos Pratiques

Quand ? Dimanche 7 juin 2026 à 19h00

Où ? Casino Barrière, Toulouse

Durée : Environ 80 minutes (sans entracte)

Tarifs : De 39 € à 66 €

Réservation : sur le site de Box Office