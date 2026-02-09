« Mesdames en Vraies ! » : Vos influenceuses préférées débarquent sur scène à Muret

Partager Facebook

Twitter

Fini les écrans, place au direct ! Le samedi 6 juin 2026, l’espace Horizon Pyrénées à Muret accueille un rendez-vous exceptionnel. Pour la première fois, le collectif « Mesdames » sort des réseaux sociaux pour aller à la rencontre de son public « en vrai ». Une soirée placée sous le signe du rire, de la sororité et de la célébration.

De vos téléphones aux planches de l’Horizon

Elles ont conquis Instagram, TikTok et les médias par leur franc-parler et leur humour. Aujourd’hui, elles franchissent le quatrième mur. Ce spectacle, mis en scène par Martin Dust, est une invitation à poser son téléphone pour partager un moment unique.

Sur scène, une affiche prestigieuse et éclectique vous attend :

Maïtena Biraben, Ariane Massenet, Sonia Dubois, Elsa Wolinski, Sandra Sisley, Alexandra Crucq, Nathalie Giraud Desforges et Caroline Coldefy.

Pourquoi y aller ?

C’est l’occasion de retrouver ces personnalités fortes pour une expérience collective. Au programme : des confidences, de l’autodérision et surtout une énergie contagieuse. L’idée est simple : se rencontrer, rire de notre quotidien et célébrer toutes les femmes, loin des filtres et du virtuel.

Infos Pratiques

Quoi ? Spectacle Mesdames en Vraies !

Où ? Horizon Pyrénées, Muret (proche Toulouse)

Quand ? Samedi 6 juin 2026 à 20h00

Tarifs : De 35 € à 53 €

Réservation : sur le site de Box Office