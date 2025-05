Toulouse Va Trembler : Les Tambours du Bronx Déchaînent Leur « METAL SHOW » au Metronum !

Partager Facebook

Préparez-vous à une expérience sonore et visuelle hors du commun ! L’énergie brute et percutante des Tambours du Bronx va s’emparer du Metronum de Toulouse le vendredi 16 mai 2025 à 20h00 pour un concert qui s’annonce dantesque.

Forts de plus de 30 ans à incarner l’expression « art vivant », Les Tambours du Bronx ne laissent personne indifférent. Leur nombre impressionnant, leur élan collectif et leurs influences éclectiques sculptent une musique puissante et tranchante qui fascine et submerge le public à chaque performance.

Après une rencontre marquante avec le groupe brésilien Sepultura en 2011 et une création commune en première partie de Metallica, Les Tambours du Bronx ont renoué avec leur premier amour et leur influence originelle : le métal. Leur tout nouveau spectacle, « METAL SHOW », est une fusion explosive de ce style emblématique avec les sons et les voix caractéristiques du métal.

Attendez-vous à un concept unique où la puissance des gestes et la fièvre de l’instant se mêlent à une chorégraphie où la force s’emballe, la cadence s’électrise et les voix se font cris. Le tout dans une cohésion violemment esthétique qui hypnotise le spectateur.

Sur scène, c’est un engagement total, une exhibition des corps qui s’échauffent dans une mécanique rythmique à la perfection. Le spectacle est cathartique, une véritable communion entre le public et le groupe. L’énergie des uns nourrit l’énergie des autres, créant une symbiose où l’épuisement n’existe plus. Chaque musicien frappe, hurle, avec la force d’un public transcendé. La musique prend chair et l’exaltation est collective.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir leur nouvel album, « Evilution », disponible depuis le 1er juin 2023, qui témoigne de cette évolution sonore et de cette énergie intacte.

Date : vendredi 16 mai 2025 à 20h00

Lieu : Metronum de Toulouse

Tarifs : 28,60€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr