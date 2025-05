Toulouse : Rosa Bursztein Décortique Nos Contradictions avec Humour à La Cabane !

Partager Facebook

Préparez-vous à une soirée de rires et de réflexions acérées ! L’humoriste talentueuse et sans filtre Rosa Bursztein sera sur la scène intime de La Cabane de Toulouse le vendredi 16 mai 2025 à 20h00 avec son nouveau spectacle prometteur.

Dans ce one-woman-show incisif et hilarant, Rosa poursuit son exploration passionnante de la quête amoureuse tout en creusant avec une autodérision rafraîchissante ses propres contradictions. Elle se décrit elle-même comme une « mauvaise féministe », une « mauvaise écologiste » et une « mauvaise gauchiste », et c’est précisément dans ces failles assumées que réside la force de son propos.

Avec une intelligence vive et un sens de l’observation aiguisé, Rosa Bursztein retrace l’histoire de sa famille et nous invite à une introspection collective sur notre époque. Où se situent réellement nos convictions ? Quelles actions concrètes menons-nous, parfois maladroitement, pour nous donner bonne conscience ? Sommes-nous finalement restés des enfants se mesurant dans la cour de récréation ? Et quel est donc le pouvoir secret des fées dans tout cela ?

Attendez-vous à un spectacle qui mêle habilement l’humour personnel et les questionnements sociétaux, le tout servi par un style direct, une énergie communicative et une sincérité désarmante. Rosa Bursztein ne mâche pas ses mots et nous pousse à rire de nos propres travers avec une tendresse lucide.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 16 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Cabane, Toulouse

Tarifs : 29€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr