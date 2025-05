Laissez-vous Enchanter par la Magie du « Bal de l’Empereur » au Casino Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Vivez un après-midi de rêve et de grâce dédié à la reine des arts : la danse classique ! Le Casino Théâtre Barrière de Toulouse vous invite à son spectacle enchanteur « Le bal de l’empereur » le dimanche 1er juin 2025 à 15h00.

Laissez-vous transporter dans l’atmosphère fastueuse et romantique des bals viennois, où la tradition de la danse classique est cultivée avec une passion inégalée. Sur scène, deux solistes internationaux de renom vous feront vibrer au rythme des plus grands succès des ballets classiques. Ils seront accompagnés par une trentaine de talentueux danseurs de l’ACM, qui enchaîneront avec grâce et précision quelques-uns des plus beaux pas de deux du répertoire : les incontournables extraits de « La Belle au bois dormant », l’émotion pure du « Lac des Cygnes » et la féérie de « Casse-Noisette » vous attendent.

Admirez la beauté des tutus longs et courts, la précision des pointes et l’éclat de plus de deux cents costumes somptueux, spécialement conçus pour vous plonger au cœur de l’atmosphère enchanteresse d’un véritable « Bal de l’Empereur ».

Ce spectacle raffiné et joyeux est une véritable ode à la danse classique, un moment suspendu dans le temps qui ravira tous les amateurs du genre, des plus novices aux plus passionnés. Laissez-vous emporter par la grâce des mouvements, la beauté des costumes et la puissance de la musique pour un après-midi inoubliable.

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 1er juin 2025 à 15h00

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Carré Or : 39€

– Catégorie 1 : 36€

– Catégorie 2 : 33€

– Catégorie 3 : 29€

Réservations :

Casino Théâtre Barrière de Toulouse