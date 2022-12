Toulouse. Un jeu de société inspiré du Bar Chez Tonton

Partager Facebook

Un toulousain a eu la riche idée de sortir un jeu de société inspiré du bar le plus culte de Toulouse, Chez Tonton. Découvrez Le jeu à boire « La véritable Tontonnade de Toulouse ».

Aujourd’hui, vendredi 9 décembre, sort le jeu d’apéro La véritable tontonnade de Toulouse, un jeu de cartes inspiré du bar Chez tonton. On pourra retrouver ce jeu à 14h, Chez tonton directement. Et pendant tout le week-end il sera en vente au bar. Les gens vont pouvoir venir tout le week-end Chez tonton pour le voir, le tester, jouer.

L’idée est née dans l’esprit de Rachid Chikhaoui. « Comme tous les Toulousains, j’adore Chez tonton et je ne compte plus les soirées que j’y ai passé. J’ai voulu créer un jeu de carte inspiré de l’univers de ce bar. » explique son créateur.

De sa fabrication à la sortie du jeu, l’ équipe de Chez Tonton a suivi le développement : « J’ai fabriqué mon prototype, je l’ai fait designer puis je l’ai présenté à l’équipe du bar, ils ont tout de suite adoré et m’ont soutenu dans cette aventure » se réjouit Rachid Chikhaoui.

La véritable Tontonnade de Toulouse est donc un jeu de rapidité et de bluff qui se joue à au moins 3. Une création made in Toulouse de sa conception à son impression et bien entendu inspirer du lieu le plus mythique de Toulouse.

Où se procurer le jeu ?

Durant le weekend, on peut trouver le jeu exclusivement chez Tonton, et à partir de lundi sur la boutique en ligne que vous pouvez trouver sur le Instagram (@tontonnade), et ensuite chez Jeux du monde et chez street shop pour le moment.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.