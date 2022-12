Toulouse. Ce weekend, ouverture du Showroom Christmas Market

Partager Facebook

Le Showroom Market donne à nouveau rendez-vous aux toulousaines et toulousains pour une version spéciale Noël les 10 et 11 décembre mais aussi les 17-18 décembre.

Après le franc succès des deux éditions organisées en avril et mai dernier, le Showroom Market donne à nouveau rendez-vous aux toulousaines et toulousains pour une version spéciale Noël ! Une vingtaine de créatrices et créateurs toulousain(e)s (mais pas seulement !) exposeront le fruit de leur travail, des idées cadeaux inspirantes pour les fêtes de fin d’année…

Baptisé le Showroom Christmas Market, cet évènement se tiendra les deux week-ends avant Noël, les 10 et 11 puis 17 et 18 décembre, de 10h00 à 19h00 au Showroom, un lieu d’exception qui fait la part belle à la créativité et l’art, situé au cœur de la Ville Rose (2 bis rue Jules Chalande – Métro Capitole ou Esquirol).

Sur chaque week-end, une dizaine de créateurs du Sud-Ouest (toulousains, et d’autres horizons !) issus de plusieurs univers seront présents. Mode, bijoux, bougies, vêtements prêt-à-porter, art de la table, il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands. Les 2 organisatrices de l’évènement seront présentes sur les deux week-ends :

Leslie, fondatrice de Salvat Créations, avec ses bijoux précieux « rêvés en France » et travaillés à la pierre fine et au verre Murano

Camille, créatrice de L’atelier Kami, qui fabrique des bijoux colorés, uniques et originaux en argile polymère.

Pour découvrir plus en détail le programme des festivités, rendez-vous sur le compte Instagram : @leshowroommarket