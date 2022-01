Toulouse. Un fil à la Patte pour débuter l’année à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Quoi de mieux que la pièce Un fil à la Patte à découvrir à la Salle Nougaro de Toulouse les 7 et 8 janvier ?

Le fil, c’est Lucette, la diva… la patte, c’est celle de Fernand, le charmant noceur. Ils s’adorent mais Fernand doit rompre car il va signer, l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane, jolie jeune fille et jolie dot. Entre eux, il va donc y avoir… des noeuds : un clerc de notaire grivois, un général espagnol hystérique et possessif, un homme du monde à l’haleine peu fraîche, une vieille fille vierge et gloutonne, une duchesse de petite vertu, une jeune première quelque peu obsédée, deux ou trois pique-assiettes et quelques valets agités…

Le Grenier Théatre investit donc la Salle Nougaro pour nous offrir une belle adaptation de la comédie culte signé Georges Feydeau.

Un fil à la patte

Vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022

La Salle Nougaro – Toulouse

http://www.sallenougaro.com/