Toulouse: Trois stations de Tram changent de nom

Pour mieux s’adapter aux modifications urbaines de Toulouse, Tisseo renomme trois stations de Tram dès le 31 aout.

Dans le cadre du développement du quartier de la Cartoucherie, Tisséo s’adapte et fait évoluer les noms de certaines stations de tram et de certains arrêts de bus.

Dès le 31 août, trois stations seront donc renommées sur le trajet de la ligne T1 et de la ligne T2 :

la station Zénith devient Hippodrome,

la station Cartoucherie devient Zénith,

la station Casselardit devient Cartoucherie.

Ce changement aura également un impact sur des arrêts de bus de la ligne 45 et du Linéo 2 :

l’arrêt Cartoucherie devient Zenith,

l’arrêt Casselardit devient Cartoucherie.

L’objectif de ce glissement est de faciliter votre parcours voyageur et d’améliorer la lisibilité du réseau, plus particulièrement vers des lieux comme le Zénith et les Halles de la Cartoucherie.