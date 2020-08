Annulation du concert de Thérapie Taxi à Toulouse

Partager Facebook

La date de Thérapie Taxi prévu le 19 septembre au Zénith de Toulouse est définitivement annulée après les dernières mesures gouvernementales liées au Covid -19.

Suite aux déclarations du Premier Ministre Jean Castex du mardi 11 août 2020 et à la parution au Journal Officiel du 14 août 2020 du décret n° 2020-1035 interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes et devant l’impossibilité de maintenir des concerts en configuration debout non distanciés, c’est avec un immense regret que la production est contrainte d’annuler les 13 dates de la tournée de Thérapie Taxi.

Ces dates initialement prévues en Mars-Avril, qui avaient déjà été reportées en Septembre-Octobre en raison de la crise sanitaire, étaient un rendez-vous important pour Thérapie Taxi, qui souhaitait fêter avec son public la sortie de son nouvel album Cadavre Exquis. Cette annulation de la tournée des Zéniths s’ajoute à celle des festivals d’été 2020.

Les détenteurs de billets seront remboursés intégralement. Nous vous invitons à contacter le point de vente auprès duquel ont été achetées les places pour vous faire rembourser.