Toulouse s’engage auprès des acteurs culturels

La Mairie de Toulouse donne les grandes lignes de son aide au milieu culturel, secteur en danger avec la fermeture des salles et autres.

Le Plan de relance de Toulouse Métropole qui vise à accompagner la reprise des acteurs économiques pour tous les secteurs d’activités prévoit des mesures particulières pour les industries culturelles et créatives, essentielles au dynamisme et à l’image de notre territoire et fragilisées par cette crise inédite.

En concertation avec l’ensemble de la filière et en coordination avec les collectivités partenaires, des actions de soutien vont être mises en oeuvre en faveur des acteurs culturels : associations, sociétés coopératives et entreprises privées ne recevant pas de subventions.

Afin de répondre aux enjeux du secteur, Toulouse Métropole propose, en coordination avec la Région Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la création d’un fonds d’urgence pour accompagner les acteurs culturels qui doivent faire face à des pertes dues aux annulations de spectacles et évènements, aux fermetures des établissements publics et privés (dont les cinémas), des commerces culturels, aux difficultés de maintien de l’emploi…

Une aide financière vise également à faciliter la mutualisation des moyens pour les employeurs afin de réduire leurs coûts fixes. Sont concernés des locaux (de stockage, administratifs, de répétition), du matériel scénique, des véhicules utilitaires, mais également du personnel administratif et technique, des moyens de communication…

Toujours au titre des financements, le fonds d’aide à la production Cinéma d’animation et documentaire sera pérennisé avec une dotation supplémentaire en partenariat avec la Région Occitanie et le Centre National de la Cinématographie (CNC).

Par ailleurs, la contribution de la Mairie de Toulouse au Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cafés Cultures est doublée pour aider la reprise de l’emploi artistique dans des lieux de diffusion plus confidentiels (bars, restaurants…)

Enfin, un fonds dédié spécifiquement à la production sera créé pour les entreprises qui créent ou qui financent les coproductions. Cela pourrait prendre la forme d’un soutien à la coproduction d’œuvres nouvelles produites par des auteurs de théâtre, metteurs en scène, chorégraphes, compositeurs, via leurs structures et compagnies.

Toulouse Métropole prévoit le développement d’un portail de billetterie culturel et touristique recensant l’ensemble des propositions artistiques qui s’offrent aux Toulousains et aux visiteurs sur le territoire. Il offrira un accès simple et rapide à la bonne information et la connexion aux différentes billetteries en ligne.

Les conditions d’occupation de l’espace public seront élargies pour faciliter par exemple la mise en place de cinémas de plein air.

Et la création d’un évènement culturel majeur biennal est aussi envisagé, à l’image de l’opéra de rue “Le Gardien du Temple” qui avait rassemblé pas moins de 900 000 spectateurs dans les rues de Toulouse en 2018.

Au total, Toulouse Métropole consacre près de 3M€ au volet culturel de son plan de relance qui viennent s’ajouter aux 9M€ de subventions allouées en 2020, pour faciliter la reprise des activités culturelles au bénéfice des Toulousains et contribuer à conforter le rayonnement culturel de Toulouse et son attractivité.